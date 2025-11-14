Токеномика на Faith Tribe (FTRB) Открийте ключова информация за Faith Tribe (FTRB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Faith Tribe (FTRB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Faith Tribe (FTRB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Рекорд за всички времена: $ 0.07116 $ 0.07116 $ 0.07116 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00173617 $ 0.00173617 $ 0.00173617 Текуща цена: $ 0.00386652 $ 0.00386652 $ 0.00386652 Научете повече за цената на Faith Tribe (FTRB) Купете FTRB сега!

Информация за Faith Tribe (FTRB) Официален уебсайт: https://www.faithtribe.io/

Токеномика на Faith Tribe (FTRB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Faith Tribe (FTRB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FTRB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FTRB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FTRB, разгледайте цената в реално време на токените FTRB!

Прогноза за цената за FTRB Искате ли да знаете какъв път може да поеме FTRB? Нашата страница за прогноза за цената FTRB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FTRB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!