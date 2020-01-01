Токеномика на Fade Wallet Token (FWT) Открийте ключова информация за Fade Wallet Token (FWT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fade Wallet Token (FWT) FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. Официален уебсайт: https://fadewallet.io/ Купете FWT сега!

Токеномика и анализ на цената за Fade Wallet Token (FWT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fade Wallet Token (FWT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 76.46K $ 76.46K $ 76.46K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 428.88M $ 428.88M $ 428.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 178.28K $ 178.28K $ 178.28K Рекорд за всички времена: $ 0.02836263 $ 0.02836263 $ 0.02836263 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00017828 $ 0.00017828 $ 0.00017828 Научете повече за цената на Fade Wallet Token (FWT)

Токеномика на Fade Wallet Token (FWT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fade Wallet Token (FWT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FWT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FWT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FWT, разгледайте цената в реално време на токените FWT!

Прогноза за цената за FWT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FWT? Нашата страница за прогноза за цената FWT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FWT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!