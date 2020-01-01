Токеномика на Fabs (FABS) Открийте ключова информация за Fabs (FABS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fabs (FABS) FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Официален уебсайт: https://www.fabsmeme.vip/ Купете FABS сега!

Токеномика и анализ на цената за Fabs (FABS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fabs (FABS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 135.42K Общо предлагане: $ 52.90M Циркулиращо предлагане: $ 52.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 135.42K Рекорд за всички времена: $ 0.01194263 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00126617 Текуща цена: $ 0.00255972 Научете повече за цената на Fabs (FABS)

Токеномика на Fabs (FABS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fabs (FABS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FABS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FABS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FABS, разгледайте цената в реално време на токените FABS!

Прогноза за цената за FABS Искате ли да знаете какъв път може да поеме FABS? Нашата страница за прогноза за цената FABS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FABS сега!

