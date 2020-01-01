Токеномика на Fabled Adventure FAP (FAP) Открийте ключова информация за Fabled Adventure FAP (FAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fabled Adventure FAP (FAP) Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. Официален уебсайт: https://fabled-adventure.xyz/ Бяла книга: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/ Купете FAP сега!

Токеномика и анализ на цената за Fabled Adventure FAP (FAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fabled Adventure FAP (FAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 194.89K $ 194.89K $ 194.89K Общо предлагане: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Циркулиращо предлагане: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B FDV (оценка при пълна реализация): $ 202.07K $ 202.07K $ 202.07K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Fabled Adventure FAP (FAP)

Токеномика на Fabled Adventure FAP (FAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fabled Adventure FAP (FAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FAP, разгледайте цената в реално време на токените FAP!

Прогноза за цената за FAP Искате ли да знаете какъв път може да поеме FAP? Нашата страница за прогноза за цената FAP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FAP сега!

