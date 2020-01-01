Токеномика на Fable Of The Dragon (TYRANT) Открийте ключова информация за Fable Of The Dragon (TYRANT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fable Of The Dragon (TYRANT) $TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world. Официален уебсайт: https://fableofthedragon.com/ Купете TYRANT сега!

Токеномика и анализ на цената за Fable Of The Dragon (TYRANT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fable Of The Dragon (TYRANT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 373.70K Общо предлагане: $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 373.70K Рекорд за всички времена: $ 0.965567 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00326539 Текуща цена: $ 0.03736956

Токеномика на Fable Of The Dragon (TYRANT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fable Of The Dragon (TYRANT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TYRANT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TYRANT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TYRANT, разгледайте цената в реално време на токените TYRANT!

Прогноза за цената за TYRANT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TYRANT? Нашата страница за прогноза за цената TYRANT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

