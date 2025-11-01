Информация за цената за EYED (EYED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00000109 $ 0.00000109 $ 0.00000109 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00000109$ 0.00000109 $ 0.00000109 Рекорд за всички времена $ 0.00000793$ 0.00000793 $ 0.00000793 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.48% Промяна на цената (1д) -13.31% Промяна на цената (7д) -28.66% Промяна на цената (7д) -28.66%

Цената в реално време за EYED (EYED) е--. През последните 24 часа EYED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00000109, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EYED е $ 0.00000793, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EYED има промяна от -0.48% за последния час, -13.31% за 24 часа и -28.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EYED (EYED)

Пазарна капитализация $ 54.41K$ 54.41K $ 54.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 64.01K$ 64.01K $ 64.01K Циркулиращо предлагане 58.65B 58.65B 58.65B Общо предлагане 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на EYED е $ 54.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EYED е 58.65B, като общото предлагане е 69000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 64.01K.