Информация за Extreme Accelerationism (X/ACC) Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. Официален уебсайт: https://xacc.us/

Токеномика и анализ на цената за Extreme Accelerationism (X/ACC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Extreme Accelerationism (X/ACC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12,36K $ 12,36K $ 12,36K Общо предлагане: $ 999,19M $ 999,19M $ 999,19M Циркулиращо предлагане: $ 999,19M $ 999,19M $ 999,19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12,36K $ 12,36K $ 12,36K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Extreme Accelerationism (X/ACC)

Токеномика на Extreme Accelerationism (X/ACC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Extreme Accelerationism (X/ACC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой X/ACC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой X/ACC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на X/ACC, разгледайте цената в реално време на токените X/ACC!

