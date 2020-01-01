Токеномика на Expand (XZK) Открийте ключова информация за Expand (XZK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Expand (XZK) Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Официален уебсайт: https://expandzk.com/ Бяла книга: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Купете XZK сега!

Токеномика и анализ на цената за Expand (XZK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Expand (XZK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 410.76M $ 410.76M $ 410.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Рекорд за всички времена: $ 0.187647 $ 0.187647 $ 0.187647 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00291054 $ 0.00291054 $ 0.00291054 Текуща цена: $ 0.00308858 $ 0.00308858 $ 0.00308858 Научете повече за цената на Expand (XZK)

Токеномика на Expand (XZK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Expand (XZK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XZK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XZK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XZK, разгледайте цената в реално време на токените XZK!

