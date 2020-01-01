Токеномика на Exodus AI (EXO) Открийте ключова информация за Exodus AI (EXO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Exodus AI (EXO) AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods. Официален уебсайт: https://exodusprotocol.ai/ Купете EXO сега!

Токеномика и анализ на цената за Exodus AI (EXO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Exodus AI (EXO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.81K $ 23.81K $ 23.81K Общо предлагане: $ 989.04M $ 989.04M $ 989.04M Циркулиращо предлагане: $ 989.04M $ 989.04M $ 989.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.81K $ 23.81K $ 23.81K Рекорд за всички времена: $ 0.00724976 $ 0.00724976 $ 0.00724976 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Exodus AI (EXO)

Токеномика на Exodus AI (EXO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Exodus AI (EXO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EXO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EXO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EXO, разгледайте цената в реално време на токените EXO!

Прогноза за цената за EXO Искате ли да знаете какъв път може да поеме EXO? Нашата страница за прогноза за цената EXO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EXO сега!

