Информация за EXMO Coin (EXM) EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Официален уебсайт: http://exmo-coin.exmo.com Купете EXM сега!

Токеномика и анализ на цената за EXMO Coin (EXM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EXMO Coin (EXM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 439.21K $ 439.21K $ 439.21K Общо предлагане: $ 468.00M $ 468.00M $ 468.00M Циркулиращо предлагане: $ 68.00M $ 68.00M $ 68.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Рекорд за всички времена: $ 0.101696 $ 0.101696 $ 0.101696 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00151815 $ 0.00151815 $ 0.00151815 Текуща цена: $ 0.00645782 $ 0.00645782 $ 0.00645782 Научете повече за цената на EXMO Coin (EXM)

Токеномика на EXMO Coin (EXM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EXMO Coin (EXM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EXM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EXM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EXM, разгледайте цената в реално време на токените EXM!

