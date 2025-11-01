Информация за цената за Exim (EXIM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.096697 $ 0.096697 $ 0.096697 24-часов нисък $ 0.09826 $ 0.09826 $ 0.09826 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.096697$ 0.096697 $ 0.096697 24-часов висок $ 0.09826$ 0.09826 $ 0.09826 Рекорд за всички времена $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 Най-ниска цена $ 0.070503$ 0.070503 $ 0.070503 Промяна на цената (1ч) -0.04% Промяна на цената (1д) +1.04% Промяна на цената (7д) +2.20% Промяна на цената (7д) +2.20%

Цената в реално време за Exim (EXIM) е$0.097994. През последните 24 часа EXIM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.096697 до най-висока стойност $ 0.09826, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EXIM е $ 0.125048, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.070503.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EXIM има промяна от -0.04% за последния час, +1.04% за 24 часа и +2.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Exim (EXIM)

Пазарна капитализация $ 132.53K$ 132.53K $ 132.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.99M$ 21.99M $ 21.99M Циркулиращо предлагане 1.35M 1.35M 1.35M Общо предлагане 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Текущата пазарна капитализация на Exim е $ 132.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EXIM е 1.35M, като общото предлагане е 224763629.073. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.99M.