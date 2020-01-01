Токеномика на EvoSimGame (ESIM) Открийте ключова информация за EvoSimGame (ESIM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EvoSimGame (ESIM) ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies. Официален уебсайт: https://evosimgame.com/ Бяла книга: https://evosimgame.com/docs Купете ESIM сега!

Токеномика и анализ на цената за EvoSimGame (ESIM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EvoSimGame (ESIM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.36M Общо предлагане: $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 50.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.36M Рекорд за всички времена: $ 0.091641 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05084 Текуща цена: $ 0.067023 Научете повече за цената на EvoSimGame (ESIM)

Токеномика на EvoSimGame (ESIM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EvoSimGame (ESIM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ESIM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ESIM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ESIM, разгледайте цената в реално време на токените ESIM!

Прогноза за цената за ESIM Искате ли да знаете какъв път може да поеме ESIM? Нашата страница за прогноза за цената ESIM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ESIM сега!

