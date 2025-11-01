Информация за цената за Evolve PRO (EVOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03113028 $ 0.03113028 $ 0.03113028 24-часов нисък $ 0.04420171 $ 0.04420171 $ 0.04420171 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03113028$ 0.03113028 $ 0.03113028 24-часов висок $ 0.04420171$ 0.04420171 $ 0.04420171 Рекорд за всички времена $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 Най-ниска цена $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 Промяна на цената (1ч) +0.37% Промяна на цената (1д) +27.12% Промяна на цената (7д) -2.32% Промяна на цената (7д) -2.32%

Цената в реално време за Evolve PRO (EVOP) е$0.04265135. През последните 24 часа EVOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03113028 до най-висока стойност $ 0.04420171, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EVOP е $ 0.074445, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0031876.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EVOP има промяна от +0.37% за последния час, +27.12% за 24 часа и -2.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Evolve PRO (EVOP)

Пазарна капитализация $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Циркулиращо предлагане 50.00M 50.00M 50.00M Общо предлагане 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Evolve PRO е $ 2.13M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EVOP е 50.00M, като общото предлагане е 50000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.13M.