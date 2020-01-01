Токеномика на Evolve Network (EVOLVE)
Информация за Evolve Network (EVOLVE)
What is Evolve Network? Evolve Network is a decentralized AI platform that allows users to build, deploy, and interact with AI agents using a globally distributed compute network. The platform enables peer-to-peer (P2P) inference and fine-tuning on GPU power from around the world, making it possible to run advanced open-source LLMs like Llama 3, Deepseek, Mistral and more without relying on centralized cloud providers and APIs. Evolve Network is designed for AI-driven automation, secure model hosting, and real-world applications, including robotics, humanoid integration, and autonomous AI agent decision-making.
The mission. Our goal is to push AI development toward Artificial General Intelligence (AGI) by decentralizing compute power, enabling user-aligned AI, and creating an open ecosystem for AI innovation. Users can contribute GPU resources, create AI workflows, and agents with memory, reasoning capabilities, and real-world functionality.
What is the Value of Evolve Network? Evolve Network decentralizes AI compute and model hosting, leveraging a global peer-to-peer GPU network. Users can contribute GPU power for rewards, ensuring accessibility and scalability. The platform enables AI agent creation with built-in tools, APIs, and personal datasets, allowing seamless automation and intelligent decision-making. Privacy is maintained through Trusted Execution Environments (TEEs), ensuring secure data processing for node miners. Beyond software, Evolve Network expands AI into robotics, humanoids, and automation, driving industrial and autonomous system advancements.
Can you mine $EVOLVE Tokens? Evolve Network operates on a compute staking model, allowing participants to contribute compute resources in exchange for token rewards. Compute providers and network validators are essential to maintaining and optimizing the network’s AI infrastructure, ensuring efficient and secure operations.
What can you do on Evolve Network? Evolve Network enables users to deploy AI agents that interact with users and autonomously execute tasks. It offers decentralized knowledge storage, allowing information to be securely stored and retrieved from a trustless, distributed database. Users can engage with AI models for research, automation, and content generation while integrating AI within blockchain applications for smart contract automation and decision-making. The platform also supports custom AI workflows, enabling adaptive AI processes tailored to user inputs.
Token Utility ($EVOLVE) and Ecosystem The $EVOLVE token powers Evolve Network, providing access to compute resources, the AI agent economy, governance, and incentives. Users utilize the token for AI inference, agent interactions, and model fine-tuning, while GPU providers and data contributors earn rewards for supporting the network. Token holders participate in governance by voting on upgrades, AI models, and ecosystem proposals. The agent marketplace allows users to buy, sell, and trade AI agents as NFTs, fostering a decentralized AI-driven economy.
Who Created Evolve Network? Evolve Network was founded by a group of AI and blockchain enthusiasts dedicated to building an open and permissionless AI ecosystem. The project is spearheaded by Priyanshu and a team of contributors from various backgrounds in AI research, distributed systems, and Web3 development.
The Vision: A Path Toward AGI
Токеномика и анализ на цената за Evolve Network (EVOLVE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Evolve Network (EVOLVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Evolve Network (EVOLVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Evolve Network (EVOLVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой EVOLVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой EVOLVE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на EVOLVE, разгледайте цената в реално време на токените EVOLVE!
Прогноза за цената за EVOLVE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме EVOLVE? Нашата страница за прогноза за цената EVOLVE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.