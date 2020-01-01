Токеномика на Evin Token (EVIN) Открийте ключова информация за Evin Token (EVIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Evin Token (EVIN) Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Официален уебсайт: https://www.evintoken.com Бяла книга: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Купете EVIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Evin Token (EVIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Evin Token (EVIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.33K $ 8.33K $ 8.33K Общо предлагане: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Циркулиращо предлагане: $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.77K $ 8.77K $ 8.77K Рекорд за всички времена: $ 0.491699 $ 0.491699 $ 0.491699 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00539557 $ 0.00539557 $ 0.00539557 Текуща цена: $ 0.00881526 $ 0.00881526 $ 0.00881526 Научете повече за цената на Evin Token (EVIN)

Токеномика на Evin Token (EVIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Evin Token (EVIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EVIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EVIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EVIN, разгледайте цената в реално време на токените EVIN!

Прогноза за цената за EVIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме EVIN? Нашата страница за прогноза за цената EVIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EVIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!