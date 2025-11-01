Информация за цената за Evil Larry (LARRY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00361112 $ 0.00361112 $ 0.00361112 24-часов нисък $ 0.00408761 $ 0.00408761 $ 0.00408761 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00361112$ 0.00361112 $ 0.00361112 24-часов висок $ 0.00408761$ 0.00408761 $ 0.00408761 Рекорд за всички времена $ 0.088823$ 0.088823 $ 0.088823 Най-ниска цена $ 0.00155563$ 0.00155563 $ 0.00155563 Промяна на цената (1ч) +1.31% Промяна на цената (1д) -4.48% Промяна на цената (7д) -40.08% Промяна на цената (7д) -40.08%

Цената в реално време за Evil Larry (LARRY) е$0.00367282. През последните 24 часа LARRY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00361112 до най-висока стойност $ 0.00408761, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LARRY е $ 0.088823, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00155563.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LARRY има промяна от +1.31% за последния час, -4.48% за 24 часа и -40.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Evil Larry (LARRY)

Пазарна капитализация $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Циркулиращо предлагане 998.47M 998.47M 998.47M Общо предлагане 998,472,956.5331959 998,472,956.5331959 998,472,956.5331959

Текущата пазарна капитализация на Evil Larry е $ 3.67M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LARRY е 998.47M, като общото предлагане е 998472956.5331959. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.67M.