Информация за EvidenZ (BCDT) Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Официален уебсайт: https://www.evidenz.io/ Бяла книга: https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf Купете BCDT сега!

Токеномика и анализ на цената за EvidenZ (BCDT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EvidenZ (BCDT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 740.52K $ 740.52K $ 740.52K Общо предлагане: $ 36.07M $ 36.07M $ 36.07M Циркулиращо предлагане: $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 775.53K $ 775.53K $ 775.53K Рекорд за всички времена: $ 0.454986 $ 0.454986 $ 0.454986 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00256645 $ 0.00256645 $ 0.00256645 Текуща цена: $ 0.02150044 $ 0.02150044 $ 0.02150044 Научете повече за цената на EvidenZ (BCDT)

Токеномика на EvidenZ (BCDT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EvidenZ (BCDT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BCDT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BCDT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BCDT, разгледайте цената в реално време на токените BCDT!

Прогноза за цената за BCDT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BCDT? Нашата страница за прогноза за цената BCDT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BCDT сега!

