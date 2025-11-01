Информация за цената за Everybody (HOLD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00164477$ 0.00164477 $ 0.00164477 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.72% Промяна на цената (1д) -2.48% Промяна на цената (7д) -3.89% Промяна на цената (7д) -3.89%

Цената в реално време за Everybody (HOLD) е--. През последните 24 часа HOLD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOLD е $ 0.00164477, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOLD има промяна от +0.72% за последния час, -2.48% за 24 часа и -3.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Everybody (HOLD)

Пазарна капитализация $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M Циркулиращо предлагане 27.78B 27.78B 27.78B Общо предлагане 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Текущата пазарна капитализация на Everybody е $ 8.50M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HOLD е 27.78B, като общото предлагане е 27780713256.829243. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.50M.