Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.
Разбирането на токеномиката на Evercraft Ecotechnologies (ECET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ECET токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ECET токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ECET, разгледайте цената в реално време на токените ECET!
Прогноза за цената за ECET
Искате ли да знаете какъв път може да поеме ECET? Нашата страница за прогноза за цената ECET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
