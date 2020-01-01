Токеномика на Eve AI (EVEAI)
Информация за Eve AI (EVEAI)
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp.
The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more...
The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more...
The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content.
EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
Токеномика и анализ на цената за Eve AI (EVEAI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Eve AI (EVEAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Eve AI (EVEAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Eve AI (EVEAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой EVEAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой EVEAI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на EVEAI, разгледайте цената в реално време на токените EVEAI!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.