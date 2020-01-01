Токеномика на Evan (EVAN) Открийте ключова информация за Evan (EVAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Evan (EVAN) $EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust. Официален уебсайт: https://www.evanthehobo.com/ Купете EVAN сега!

Токеномика и анализ на цената за Evan (EVAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Evan (EVAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 577.24K $ 577.24K $ 577.24K Общо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Циркулиращо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 577.24K $ 577.24K $ 577.24K Рекорд за всички времена: $ 0.084693 $ 0.084693 $ 0.084693 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00057736 $ 0.00057736 $ 0.00057736 Научете повече за цената на Evan (EVAN)

Токеномика на Evan (EVAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Evan (EVAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EVAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EVAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EVAN, разгледайте цената в реално време на токените EVAN!

Прогноза за цената за EVAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме EVAN? Нашата страница за прогноза за цената EVAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EVAN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!