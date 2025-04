Какво е EVA Intelligence (EVAI)

Eva Intelligence is working on the development of an L1 chain, with distributed neural nodes, which allows the execution of models in a distributed way. The nodes execute decentralized applications called EVO´s. The sum of all the EVO´s integrates a higher intelligence called EVA. Developed by EVA Labs Foundation, the EVA blockchain is specialized in the execution of AI models, preventing centralization and single control.

