Информация за цената за Eva AI Companion (EVA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000065 $ 0.0000065 $ 0.0000065 24-часов нисък $ 0.0000067 $ 0.0000067 $ 0.0000067 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000065$ 0.0000065 $ 0.0000065 24-часов висок $ 0.0000067$ 0.0000067 $ 0.0000067 Рекорд за всички времена $ 0.00022567$ 0.00022567 $ 0.00022567 Най-ниска цена $ 0.0000063$ 0.0000063 $ 0.0000063 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.04% Промяна на цената (7д) -3.16% Промяна на цената (7д) -3.16%

Цената в реално време за Eva AI Companion (EVA) е$0.00000656. През последните 24 часа EVA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000065 до най-висока стойност $ 0.0000067, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EVA е $ 0.00022567, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000063.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EVA има промяна от -- за последния час, -0.04% за 24 часа и -3.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Eva AI Companion (EVA)

Пазарна капитализация $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K Циркулиращо предлагане 999.46M 999.46M 999.46M Общо предлагане 999,463,031.105646 999,463,031.105646 999,463,031.105646

Текущата пазарна капитализация на Eva AI Companion е $ 6.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EVA е 999.46M, като общото предлагане е 999463031.105646. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.55K.