Информация за цената за EVA (EVA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00159008$ 0.00159008 $ 0.00159008 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.95% Промяна на цената (1д) +4.39% Промяна на цената (7д) +11.52% Промяна на цената (7д) +11.52%

Цената в реално време за EVA (EVA) е--. През последните 24 часа EVA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EVA е $ 0.00159008, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EVA има промяна от -0.95% за последния час, +4.39% за 24 часа и +11.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EVA (EVA)

Пазарна капитализация $ 445.01K$ 445.01K $ 445.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 495.64K$ 495.64K $ 495.64K Циркулиращо предлагане 897.86M 897.86M 897.86M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на EVA е $ 445.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EVA е 897.86M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 495.64K.