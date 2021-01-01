Токеномика на EUROe Stablecoin (EUROE)
Информация за EUROe Stablecoin (EUROE)
What is EUROe?
EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance.
EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority.
How Many EUROe Are There in Circulation?
EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe.
Who Is the Founder of EUROe?
The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company.
Where Can I Buy EUROe?
EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.
Токеномика и анализ на цената за EUROe Stablecoin (EUROE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EUROe Stablecoin (EUROE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на EUROe Stablecoin (EUROE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на EUROe Stablecoin (EUROE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой EUROE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой EUROE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на EUROE, разгледайте цената в реално време на токените EUROE!
Прогноза за цената за EUROE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме EUROE? Нашата страница за прогноза за цената EUROE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
