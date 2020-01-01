Токеномика на EurocoinToken (ECTE) Открийте ключова информация за EurocoinToken (ECTE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EurocoinToken (ECTE) The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Официален уебсайт: https://eurocoinpay.io/ Бяла книга: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf Купете ECTE сега!

Токеномика и анализ на цената за EurocoinToken (ECTE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EurocoinToken (ECTE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 519.56K $ 519.56K $ 519.56K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Рекорд за всички времена: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.095533 $ 0.095533 $ 0.095533 Научете повече за цената на EurocoinToken (ECTE)

Токеномика на EurocoinToken (ECTE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EurocoinToken (ECTE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ECTE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ECTE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ECTE, разгледайте цената в реално време на токените ECTE!

Прогноза за цената за ECTE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ECTE? Нашата страница за прогноза за цената ECTE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ECTE сега!

