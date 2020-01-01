Токеномика на EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Открийте ключова информация за EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability.

Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официален уебсайт: https://app.morpho.org/vault

Токеномика и анализ на цената за EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 67.66K $ 67.66K $ 67.66K Общо предлагане: $ 49.22K $ 49.22K $ 49.22K Циркулиращо предлагане: $ 49.22K $ 49.22K $ 49.22K FDV (оценка при пълна реализация): $ 67.66K $ 67.66K $ 67.66K Рекорд за всички времена: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Текуща цена: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 Научете повече за цената на EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Токеномика на EURe Real Yield Morpho Vault (ERY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ERY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ERY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ERY, разгледайте цената в реално време на токените ERY!

Прогноза за цената за ERY Искате ли да знаете какъв път може да поеме ERY? Нашата страница за прогноза за цената ERY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ERY сега!

