Токеномика на Etica (ETI) Открийте ключова информация за Etica (ETI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Etica (ETI) What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Официален уебсайт: https://www.eticaprotocol.org/ Бяла книга: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper Купете ETI сега!

Токеномика и анализ на цената за Etica (ETI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Etica (ETI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 446.30K $ 446.30K $ 446.30K Общо предлагане: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Циркулиращо предлагане: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 446.30K $ 446.30K $ 446.30K Рекорд за всички времена: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00899131 $ 0.00899131 $ 0.00899131 Текуща цена: $ 0.077269 $ 0.077269 $ 0.077269 Научете повече за цената на Etica (ETI)

Токеномика на Etica (ETI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Etica (ETI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETI, разгледайте цената в реално време на токените ETI!

Прогноза за цената за ETI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETI? Нашата страница за прогноза за цената ETI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!