Информация за Ethy AI (ETHY) Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments. Официален уебсайт: https://ethyai.app/ Купете ETHY сега!

Токеномика и анализ на цената за Ethy AI (ETHY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ethy AI (ETHY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 592.31K $ 592.31K $ 592.31K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 910.00M $ 910.00M $ 910.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 650.88K $ 650.88K $ 650.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00118287 $ 0.00118287 $ 0.00118287 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00065088 $ 0.00065088 $ 0.00065088 Научете повече за цената на Ethy AI (ETHY)

Токеномика на Ethy AI (ETHY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ethy AI (ETHY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETHY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETHY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETHY, разгледайте цената в реално време на токените ETHY!

Прогноза за цената за ETHY Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETHY? Нашата страница за прогноза за цената ETHY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETHY сега!

