Токеномика на ETHPlus (ETH+)

Открийте ключова информация за ETHPlus (ETH+), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за ETHPlus (ETH+)

ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.

Официален уебсайт:
https://app.reserve.org/ethereum/token/0xe72b141df173b999ae7c1adcbf60cc9833ce56a8/overview
Бяла книга:
https://forum.reserve.org/t/rfc-introducing-eth/386

Токеномика и анализ на цената за ETHPlus (ETH+)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ETHPlus (ETH+), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 348.79M
$ 348.79M
Общо предлагане:
$ 85.19K
$ 85.19K
Циркулиращо предлагане:
$ 85.19K
$ 85.19K
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 348.79M
$ 348.79M
Рекорд за всички времена:
$ 4,194.11
$ 4,194.11
Най-ниска стойност за целия период:
$ 1,461.53
$ 1,461.53
Текуща цена:
$ 4,096.67
$ 4,096.67

Токеномика на ETHPlus (ETH+): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на ETHPlus (ETH+) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой ETH+ токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой ETH+ токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETH+, разгледайте цената в реално време на токените ETH+!

Прогноза за цената за ETH+

Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETH+? Нашата страница за прогноза за цената ETH+ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.