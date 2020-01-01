Токеномика на ETHPlus (ETH+) Открийте ключова информация за ETHPlus (ETH+), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ETHPlus (ETH+) ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH. Официален уебсайт: https://app.reserve.org/ethereum/token/0xe72b141df173b999ae7c1adcbf60cc9833ce56a8/overview Бяла книга: https://forum.reserve.org/t/rfc-introducing-eth/386 Купете ETH+ сега!

Токеномика и анализ на цената за ETHPlus (ETH+) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ETHPlus (ETH+), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 348.79M Общо предлагане: $ 85.19K Циркулиращо предлагане: $ 85.19K FDV (оценка при пълна реализация): $ 348.79M Рекорд за всички времена: $ 4,194.11 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,461.53 Текуща цена: $ 4,096.67 Научете повече за цената на ETHPlus (ETH+)

Токеномика на ETHPlus (ETH+): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ETHPlus (ETH+) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETH+ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETH+ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETH+, разгледайте цената в реално време на токените ETH+!

