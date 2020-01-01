Токеномика на Etho Protocol (ETHO) Открийте ключова информация за Etho Protocol (ETHO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Etho Protocol (ETHO) Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance. Официален уебсайт: https://ethoprotocol.com/ Бяла книга: https://ethoprotocol.com/whitepaper.pdf Купете ETHO сега!

Токеномика и анализ на цената за Etho Protocol (ETHO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Etho Protocol (ETHO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.27K $ 60.27K $ 60.27K Общо предлагане: $ 77.25M $ 77.25M $ 77.25M Циркулиращо предлагане: $ 77.25M $ 77.25M $ 77.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.27K $ 60.27K $ 60.27K Рекорд за всички времена: $ 0.302848 $ 0.302848 $ 0.302848 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00078019 $ 0.00078019 $ 0.00078019 Научете повече за цената на Etho Protocol (ETHO)

Токеномика на Etho Protocol (ETHO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Etho Protocol (ETHO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETHO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETHO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETHO, разгледайте цената в реално време на токените ETHO!

Прогноза за цената за ETHO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETHO? Нашата страница за прогноза за цената ETHO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETHO сега!

