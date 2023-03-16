Токеномика на ETHforestAI (ETHFAI) Открийте ключова информация за ETHforestAI (ETHFAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ETHforestAI (ETHFAI) What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot. Официален уебсайт: https://ethforest.ai Бяла книга: https://docs.ethforest.ai Купете ETHFAI сега!

Токеномика и анализ на цената за ETHforestAI (ETHFAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ETHforestAI (ETHFAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.92K $ 9.92K $ 9.92K Общо предлагане: $ 99.60B $ 99.60B $ 99.60B Циркулиращо предлагане: $ 22.57B $ 22.57B $ 22.57B FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.77K $ 43.77K $ 43.77K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ETHforestAI (ETHFAI)

Токеномика на ETHforestAI (ETHFAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ETHforestAI (ETHFAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETHFAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETHFAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETHFAI, разгледайте цената в реално време на токените ETHFAI!

Прогноза за цената за ETHFAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETHFAI? Нашата страница за прогноза за цената ETHFAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETHFAI сега!

