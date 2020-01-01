Токеномика на Ethernity Cloud (ECLD) Открийте ключова информация за Ethernity Cloud (ECLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ethernity Cloud (ECLD) Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. Официален уебсайт: https://ethernity.cloud/ Купете ECLD сега!

Токеномика и анализ на цената за Ethernity Cloud (ECLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ethernity Cloud (ECLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 464.54K $ 464.54K $ 464.54K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 522.39M $ 522.39M $ 522.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 889.26K $ 889.26K $ 889.26K Рекорд за всички времена: $ 0.07643 $ 0.07643 $ 0.07643 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00088648 $ 0.00088648 $ 0.00088648 Научете повече за цената на Ethernity Cloud (ECLD)

Токеномика на Ethernity Cloud (ECLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ethernity Cloud (ECLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ECLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ECLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ECLD, разгледайте цената в реално време на токените ECLD!

Прогноза за цената за ECLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме ECLD? Нашата страница за прогноза за цената ECLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ECLD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!