Информация за цената за Etherland (ELAND) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00154971 $ 0.00154971 $ 0.00154971 24-часов нисък $ 0.00162731 $ 0.00162731 $ 0.00162731 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00154971$ 0.00154971 $ 0.00154971 24-часов висок $ 0.00162731$ 0.00162731 $ 0.00162731 Рекорд за всички времена $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 Най-ниска цена $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 Промяна на цената (1ч) +0.27% Промяна на цената (1д) +0.17% Промяна на цената (7д) -2.98% Промяна на цената (7д) -2.98%

Цената в реално време за Etherland (ELAND) е$0.0015724. През последните 24 часа ELAND се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00154971 до най-висока стойност $ 0.00162731, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ELAND е $ 0.447864, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00151247.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ELAND има промяна от +0.27% за последния час, +0.17% за 24 часа и -2.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Etherland (ELAND)

Пазарна капитализация $ 64.29K$ 64.29K $ 64.29K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 64.51K$ 64.51K $ 64.51K Циркулиращо предлагане 40.88M 40.88M 40.88M Общо предлагане 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Текущата пазарна капитализация на Etherland е $ 64.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ELAND е 40.88M, като общото предлагане е 41024063.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 64.51K.