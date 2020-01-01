Токеномика на Etherisc DIP (DIP) Открийте ключова информация за Etherisc DIP (DIP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Etherisc DIP (DIP) Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments. Официален уебсайт: https://etherisc.com/ Бяла книга: https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf

Токеномика и анализ на цената за Etherisc DIP (DIP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Etherisc DIP (DIP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 383.45M $ 383.45M $ 383.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Рекорд за всички времена: $ 0.460205 $ 0.460205 $ 0.460205 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00226715 $ 0.00226715 $ 0.00226715 Текуща цена: $ 0.00772561 $ 0.00772561 $ 0.00772561 Научете повече за цената на Etherisc DIP (DIP)

Токеномика на Etherisc DIP (DIP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Etherisc DIP (DIP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DIP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DIP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DIP, разгледайте цената в реално време на токените DIP!

