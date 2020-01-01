Токеномика на Etherfuse USTRY (USTRY) Открийте ключова информация за Etherfuse USTRY (USTRY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Etherfuse USTRY (USTRY) Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Официален уебсайт: https://www.etherfuse.com/ Бяла книга: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Купете USTRY сега!

Токеномика и анализ на цената за Etherfuse USTRY (USTRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Etherfuse USTRY (USTRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Общо предлагане: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Циркулиращо предлагане: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Рекорд за всички времена: $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.728233 $ 0.728233 $ 0.728233 Текуща цена: $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 Научете повече за цената на Etherfuse USTRY (USTRY)

Токеномика на Etherfuse USTRY (USTRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Etherfuse USTRY (USTRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USTRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USTRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USTRY, разгледайте цената в реално време на токените USTRY!

Прогноза за цената за USTRY Искате ли да знаете какъв път може да поеме USTRY? Нашата страница за прогноза за цената USTRY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USTRY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!