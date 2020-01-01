Токеномика на Etherfuse TESOURO (TESOURO) Открийте ключова информация за Etherfuse TESOURO (TESOURO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Etherfuse TESOURO (TESOURO) Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures weekly. Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain. Официален уебсайт: https://www.etherfuse.com/ Бяла книга: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Купете TESOURO сега!

Токеномика и анализ на цената за Etherfuse TESOURO (TESOURO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Etherfuse TESOURO (TESOURO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 247.45K $ 247.45K $ 247.45K Общо предлагане: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Циркулиращо предлагане: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 247.45K $ 247.45K $ 247.45K Рекорд за всички времена: $ 0.18243 $ 0.18243 $ 0.18243 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.169918 $ 0.169918 $ 0.169918 Текуща цена: $ 0.182366 $ 0.182366 $ 0.182366 Научете повече за цената на Etherfuse TESOURO (TESOURO)

Токеномика на Etherfuse TESOURO (TESOURO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Etherfuse TESOURO (TESOURO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TESOURO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TESOURO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TESOURO, разгледайте цената в реално време на токените TESOURO!

Прогноза за цената за TESOURO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TESOURO? Нашата страница за прогноза за цената TESOURO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TESOURO сега!

