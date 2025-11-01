Информация за цената за Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.169592 $ 0.169592 $ 0.169592 24-часов нисък $ 0.187196 $ 0.187196 $ 0.187196 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.169592$ 0.169592 $ 0.169592 24-часов висок $ 0.187196$ 0.187196 $ 0.187196 Рекорд за всички времена $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 Най-ниска цена $ 0.169592$ 0.169592 $ 0.169592 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) -8.73% Промяна на цената (7д) -26.15% Промяна на цената (7д) -26.15%

Цената в реално време за Etherex Liquid Staking Token (REX33) е$0.17058. През последните 24 часа REX33 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.169592 до най-висока стойност $ 0.187196, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на REX33 е $ 0.583351, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.169592.

Що се отнася до краткосрочното представяне, REX33 има промяна от +0.46% за последния час, -8.73% за 24 часа и -26.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Пазарна капитализация $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M Циркулиращо предлагане 86.22M 86.22M 86.22M Общо предлагане 86,222,107.51007503 86,222,107.51007503 86,222,107.51007503

Текущата пазарна капитализация на Etherex Liquid Staking Token е $ 14.71M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на REX33 е 86.22M, като общото предлагане е 86222107.51007503. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.71M.