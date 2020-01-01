Токеномика на Ethereum Meta (ETHM) Открийте ключова информация за Ethereum Meta (ETHM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ethereum Meta (ETHM) Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience. Официален уебсайт: https://ethermeta.com/ Бяла книга: https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf Купете ETHM сега!

Токеномика и анализ на цената за Ethereum Meta (ETHM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ethereum Meta (ETHM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.17K $ 34.17K $ 34.17K Общо предлагане: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T Циркулиращо предлагане: $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T $ 3,001,091.10T FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.17K $ 34.17K $ 34.17K Рекорд за всички времена: $ 0.04141247 $ 0.04141247 $ 0.04141247 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ethereum Meta (ETHM)

Токеномика на Ethereum Meta (ETHM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ethereum Meta (ETHM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETHM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETHM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETHM, разгледайте цената в реално време на токените ETHM!

Прогноза за цената за ETHM Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETHM? Нашата страница за прогноза за цената ETHM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETHM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!