Информация за ETHEREUM IS GOOD (EBULL) $EBULL is a meme coin that’s all about the bullish energy of the crypto market. It’s built on Ethereum, and yes, even Vitalik gave it a nod—how’s that for a seal of approval? There’s no fancy utility here, just a straightforward symbol of the market’s wild ride. $EBULL is for the community, by the community. It’s all about good vibes, memes, and having a laugh while riding the market waves. We’re planning some epic events, and who knows—maybe even a cheeky airdrop or two. No complex promises, just a fun coin with a bit of bull spirit. 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring $BULL!

Contract Renounced ~ $BULL owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Официален уебсайт: https://www.ethereumbull.com/ Купете EBULL сега!

Токеномика и анализ на цената за ETHEREUM IS GOOD (EBULL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ETHEREUM IS GOOD (EBULL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Рекорд за всички времена: $ 0.00338426 $ 0.00338426 $ 0.00338426 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00005656 $ 0.00005656 $ 0.00005656 Текуща цена: $ 0.00012053 $ 0.00012053 $ 0.00012053 Научете повече за цената на ETHEREUM IS GOOD (EBULL)

Токеномика на ETHEREUM IS GOOD (EBULL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ETHEREUM IS GOOD (EBULL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EBULL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EBULL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EBULL, разгледайте цената в реално време на токените EBULL!

Прогноза за цената за EBULL Искате ли да знаете какъв път може да поеме EBULL? Нашата страница за прогноза за цената EBULL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EBULL сега!

