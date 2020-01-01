Токеномика на Ethereans (OS) Открийте ключова информация за Ethereans (OS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ethereans (OS) The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Официален уебсайт: https://ethereans.app/

Токеномика и анализ на цената за Ethereans (OS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ethereans (OS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.88K Общо предлагане: $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 856.01K FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.79K Рекорд за всички времена: $ 74.06 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02209736 Текуща цена: $ 0.075788

Токеномика на Ethereans (OS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ethereans (OS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OS, разгледайте цената в реално време на токените OS!

Прогноза за цената за OS Искате ли да знаете какъв път може да поеме OS? Нашата страница за прогноза за цената OS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

