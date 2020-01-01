Токеномика на Ethane (C2H6)
Информация за Ethane (C2H6)
Ethane is the first and only decentralized exchange (DEX) to offer fully Ethless transactions for swap users. Ethless transactions are a groundbreaking feature that allows traders to pay gas fees with the native token they are swapping out of, eliminating the need for ETH entirely during swaps. This innovative approach streamlines on-chain trading for all DEX traders. Swap Features
-
Ethless Swap Users cover ETH gas fees with the token they are swapping out of instead of ETH.
-
One Click Swap Simply sign a message to swap your tokens. No pop-ups requesting gas fees!
-
MEV Protection
Ethane offers a 99.9% MEV protection rate during swaps.
-
Social Login Forget private keys; connect your wallet to your social account of choice.
-
Professional Trading UI Built by traders, for traders.
-
Private Transactions Ethane transactions are sent to a private, high-speed node service and are not submitted to the public mempool
Токеномика и анализ на цената за Ethane (C2H6)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ethane (C2H6), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Ethane (C2H6): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Ethane (C2H6) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой C2H6 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой C2H6 токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на C2H6, разгледайте цената в реално време на токените C2H6!
Прогноза за цената за C2H6
Искате ли да знаете какъв път може да поеме C2H6? Нашата страница за прогноза за цената C2H6 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.