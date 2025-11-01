Информация за цената за ETH6900 (ETH6900) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.148103$ 0.148103 $ 0.148103 Най-ниска цена $ 0.00006744$ 0.00006744 $ 0.00006744 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.25% Промяна на цената (7д) +0.25%

Цената в реално време за ETH6900 (ETH6900) е$0.00011478. През последните 24 часа ETH6900 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ETH6900 е $ 0.148103, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006744.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ETH6900 има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ETH6900 (ETH6900)

Пазарна капитализация $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ETH6900 е $ 11.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ETH6900 е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.48K.