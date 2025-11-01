Информация за цената за ETH Strategy (STRAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.875668$ 0.875668 $ 0.875668 Най-ниска цена $ 0.50556$ 0.50556 $ 0.50556 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -4.31% Промяна на цената (7д) -4.31%

Цената в реално време за ETH Strategy (STRAT) е$0.570745. През последните 24 часа STRAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STRAT е $ 0.875668, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.50556.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STRAT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -4.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ETH Strategy (STRAT)

Пазарна капитализация $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 67.85M$ 67.85M $ 67.85M Циркулиращо предлагане 2.45M 2.45M 2.45M Общо предлагане 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

Текущата пазарна капитализация на ETH Strategy е $ 1.40M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STRAT е 2.45M, като общото предлагане е 118872218.6093638. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 67.85M.