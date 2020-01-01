Токеномика на ETF Rocks (ETF) Открийте ключова информация за ETF Rocks (ETF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ETF Rocks (ETF) ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live. Официален уебсайт: https://etf.rocks Бяла книга: https://etf.rocks/whitepaper Купете ETF сега!

Токеномика и анализ на цената за ETF Rocks (ETF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ETF Rocks (ETF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.67K $ 15.67K $ 15.67K Общо предлагане: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Циркулиращо предлагане: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.67K $ 15.67K $ 15.67K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ETF Rocks (ETF)

Токеномика на ETF Rocks (ETF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ETF Rocks (ETF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETF, разгледайте цената в реално време на токените ETF!

Прогноза за цената за ETF Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETF? Нашата страница за прогноза за цената ETF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETF сега!

