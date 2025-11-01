Информация за цената за ESV Capital (ESVC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0076174 $ 0.0076174 $ 0.0076174 24-часов нисък $ 0.00893107 $ 0.00893107 $ 0.00893107 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0076174$ 0.0076174 $ 0.0076174 24-часов висок $ 0.00893107$ 0.00893107 $ 0.00893107 Рекорд за всички времена $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 Най-ниска цена $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 Промяна на цената (1ч) +0.09% Промяна на цената (1д) +15.00% Промяна на цената (7д) -36.17% Промяна на цената (7д) -36.17%

Цената в реално време за ESV Capital (ESVC) е$0.00876027. През последните 24 часа ESVC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0076174 до най-висока стойност $ 0.00893107, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ESVC е $ 0.193934, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00539879.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ESVC има промяна от +0.09% за последния час, +15.00% за 24 часа и -36.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ESV Capital (ESVC)

Пазарна капитализация $ 876.03K$ 876.03K $ 876.03K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 876.03K$ 876.03K $ 876.03K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

Текущата пазарна капитализация на ESV Capital е $ 876.03K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ESVC е 100.00M, като общото предлагане е 99999917.859929. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 876.03K.