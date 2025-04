Какво е ESM X (ESMX)

Already running gaming platform with 30k+ users, 750+ tournaments, an offline venue (Gamerland) and huge partners like Samsung, Red Bull, or Lenovo enters the web3 world. ESM X will take over BASE and make it the central gaming HUB of web3.

