Информация за Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Официален уебсайт: https://escapedmonkeys.com Купете MONKEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Escaped Lab Monkeys (MONKEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.78K Общо предлагане: $ 932.94M Циркулиращо предлагане: $ 932.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.78K Рекорд за всички времена: $ 0.00736887 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Escaped Lab Monkeys (MONKEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Escaped Lab Monkeys (MONKEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONKEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONKEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONKEY, разгледайте цената в реално време на токените MONKEY!

