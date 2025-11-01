Информация за цената за Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.159858 $ 0.159858 $ 0.159858 24-часов нисък $ 0.169402 $ 0.169402 $ 0.169402 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.159858$ 0.159858 $ 0.159858 24-часов висок $ 0.169402$ 0.169402 $ 0.169402 Рекорд за всички времена $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Най-ниска цена $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Промяна на цената (1ч) +0.54% Промяна на цената (1д) +2.98% Промяна на цената (7д) -6.74% Промяна на цената (7д) -6.74%

Цената в реално време за Eris Amplified Luna (AMPLUNA) е$0.16591. През последните 24 часа AMPLUNA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.159858 до най-висока стойност $ 0.169402, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AMPLUNA е $ 4.1, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.07169.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AMPLUNA има промяна от +0.54% за последния час, +2.98% за 24 часа и -6.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Пазарна капитализация $ 492.79K$ 492.79K $ 492.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 492.79K$ 492.79K $ 492.79K Циркулиращо предлагане 2.96M 2.96M 2.96M Общо предлагане 2,963,884.113712 2,963,884.113712 2,963,884.113712

Текущата пазарна капитализация на Eris Amplified Luna е $ 492.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AMPLUNA е 2.96M, като общото предлагане е 2963884.113712. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 492.79K.