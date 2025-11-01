Информация за цената за Erha (二哈) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02344646$ 0.02344646 $ 0.02344646 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.13% Промяна на цената (1д) +2.29% Промяна на цената (7д) -37.40% Промяна на цената (7д) -37.40%

Цената в реално време за Erha (二哈) е--. През последните 24 часа 二哈 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 二哈 е $ 0.02344646, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 二哈 има промяна от -1.13% за последния час, +2.29% за 24 часа и -37.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Erha (二哈)

Пазарна капитализация $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Erha е $ 8.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 二哈 е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.78K.